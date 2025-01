Dirigenti, stipendi più alti nella finanza e nelle risorse umane

Keystone-SDA

Il settore finanziario continua a pagare gli stipendi più alti per i manager, seguito a ruota da quello delle risorse umane.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo afferma uno studio pubblicato oggi dalla società di reclutamento Michael Page, che mette anche in mostra come negli ultimi dodici mesi gli aumenti salariali medi più elevati, compresi tra il 18 e il 25%, sono stati registrati nei rami del commercio dei metalli, del diritto tributario e della vendita.

Altre posizioni che hanno registrato un aumento delle retribuzioni in percentuali a due cifre si trovano soprattutto nel settore finanziario: le buste paga medie dei responsabili della compliance e dei contabili nel ramo bancario sono progrediti dell’11% e allo stesso ritmo sono saliti i compensi nel segmento assicurativo.

Stando agli esperti della società specializzata nel personale la maggior parte dei salari invece ristagnerà nel 2025. Con le tensioni geopolitiche in aumento e l’inflazione che dovrebbe scendere all’1%, i datori di lavoro appaiono infatti cauti in relazione all’organico e agli stipendi.

Secondo Yannick Coulange, direttore generale di PageGroup Svizzera, gruppo che controlla il marchio Michael Page, le opportunità comunque non mancano. “C’è una forte richiesta di candidati che possano aiutare a superare le sfide aziendali e a raggiungere obiettivi di vendita ambiziosi”, afferma il dirigente, citato in un comunicato. “La richiesta di specialisti in aree critiche come l’informatica che si concentrano sulla riduzione dei costi e sull’ottimizzazione dei processi aziendali rimane elevata”.