Domani eclissi lunare, ma in Svizzera si vedrà ben poco

Keystone-SDA

Un'eclissi lunare si verificherà domani mattina. Tuttavia, in Svizzera il satellite scomparirà dietro l'orizzonte prima di essere completamente coperto: anche in caso di cielo sereno quindi, si potrà osservare solo l'inizio del fenomeno.

(Keystone-ATS) A partire dalle 06.11, il cono d’ombra della Terra colpirà la Luna, che inizierà a scurirsi dalla regione in basso a sinistra, indica in un comunicato MeteoNews. L’eclissi totale comincerà invece alle 07.26.

In quel momento però, la Luna, perlomeno in Svizzera, sarà già nascosta dietro l’orizzonte. Inoltre, le previsioni non sono favorevoli, con le nubi che rischiano di rovinare del tutto lo spettacolo già di per sé relativo.

In Europa, a potersi godere la scena saranno gli abitanti dell’estremo ovest, mentre in posizione ancora più privilegiata sarà chi si trova nel continente americano, dove l’oscuramento completo sarà visibile dall’inizio alla fine.

Gli appassionati potranno comunque rifarsi fra qualche mese, più precisamente il 7 settembre. In quella data è infatti prevista la prossima eclissi: l’occultazione sarà totale, con la tipica “Luna di sangue” dal suggestivo colore ramato che si staglierà questa volta anche nei cieli svizzeri.