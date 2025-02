EFG: annuncia utili record e acquisizione banca presente a Lugano

Keystone-SDA

Utile nuovamente record nel 2024 per EFG International.

(Keystone-ATS) Il gruppo bancario zurighese che anni or sono aveva inglobato la luganese BSI ha visto i profitti netti attestarsi a 322 milioni di franchi, in aumento del 6% rispetto all’anno prima, già da primato se non si considera i 339 milioni realizzati nell’esercizio 2016, che avevano però subito l’impatto positivo dell’operazione BSI.

In un comunicato odierno la società ha anche annunciato l’acquisizione di Cité Gestion, banca privata con sede a Ginevra e uffici a Lugano, Losanna e Zurigo. Forte di un organico di 130 persone l’istituto è specializzato in una clientela ultra-ricca elvetica, europea nonché latino-americana e gestisce patrimoni per 7,5 miliardi di franchi.

Tornando ai dati dell’esercizio di EFG, l’azienda ha registrato nuovi afflussi di patrimoni per un totale di 10,1 miliardi di franchi, a fronte dei 6,2 miliardi dell’anno precedente. L’apporto del 2024 è stato pari al 7,1% dei patrimoni in gestione, ben al di sopra dell’obiettivo della società, che è stato fissato al 4-6%. Alla fine di dicembre i patrimoni in gestione ammontavano a 167 miliardi, il 16% in più di dodici mesi prima.

“Il 2024 è stato un altro anno di forti progressi e performance per EFG e rimaniamo in anticipo sulla realizzazione del nostro piano strategico 2023-2025”, commenta il Ceo Giorgio Pradelli, citato in un comunicato. “La forte avanzata delle nuove attività nette riflette la fiducia che i clienti ripongono in noi. Dimostra inoltre che gli investimenti strategici effettuati negli ultimi anni stanno dando i loro frutti”. Il buon andamento degli affari si tradurrà in un aumento del dividendo, che dovrebbe passare da 55 a 60 centesimi.

EFG International è stata fondata nel 1995 e dal 2005 è quotata alla borsa svizzera. Nel 2016 ha acquisito la BSI (ex Banca della Svizzera italiana), l’istituto luganese nato nel 1873 e travolto – attraverso la sua filiale di Singapore – dalla vicenda di corruzione del fondo sovrano della Malaysia 1MDB. Oggi EFG è presente in 40 località mondiali tra cui sei svizzere, fra le quali figurano Lugano, Chiasso e Locarno. Come noto le attività in Ticino del comparto retail e commerciale dell’ex BSI sono nel frattempo state rilevate da BancaStato.