Elezioni Senegal, coalizione governo: si andrà al secondo turno

1 minuto

(Keystone-ATS) La coalizione di governo del Senegal che sostiene il candidato presidenziale Amadou Ba si dice certa che ci sarà un voto al secondo turno, dopo che alcuni candidati si sono congratulati con l’avversario Bassirou Diomaye Faye per la sua vittoria al primo turno.

“Alla luce dei risultati riportati dai nostri esperti – dicono – siamo certi che, nella peggiore delle ipotesi, ci troveremo al secondo turno” ha dichiarato in un comunicato il management della campagna di Amadou Ba, accusando il campo di Faye di un tentativo di “manipolazione” del voto.

Quattro candidati alla presidenza del Senegal si erano congratulati con il candidato antisistema Bassirou Diomaye Faye per la sua vittoria al primo turno, alla luce dei risultati emersi durante lo spoglio dei voti ancora in corso.

“Congratulazioni al signor Bassirou Diomaye Faye per la sua indiscutibile vittoria”, ha scritto l’unica candidata donna, Anta Babacar Ngom, su X (ex Twitter). Déthié Fall si è congratulato con il signor Faye “per la sua grande vittoria chiaramente acquisita in considerazione delle tendenze molto forti che stanno emergendo”. Lo stesso hanno fatto Papa Djibril Fall e Mamadou Lamine Diallo.