Ex ostaggio israeliana racconta le violenze subite a Gaza

Keystone-SDA

L'ex ostaggio israeliana Romi Gonen, 24 anni, ha raccontato ad un programma di Channel 12 la sua straziante esperienza a Gaza, rivelando di avere subito aggressioni sessuali da parte da parte di quattro uomini durante il periodo in cui era nelle mani di Hamas a Gaza.

(Keystone-ATS) La donna ha raccontato all’emittente israeliana che la prima aggressione è avvenuta dopo quattro giorni dall’inizio della sua prigionia. L’aggressore era un medico incaricato di curare le ferite riportate durante l’attacco del 7 ottobre 2023, giorno in cui è stata deportata nella Striscia. La 24enne ha raccontato di aver subito quotidianamente violenze fino al suo rilascio, il 19 gennaio 2025, dopo 469 giorni in cattività.

Il presidente Isaac Herzog ha elogiato il coraggio della donna: “La sua testimonianza è straziante. Con voce tremante ma con supremo coraggio, Romi ha rivelato l’inferno che ha attraversato durante la prigionia di Hamas. Un inferno di violenza sessuale e un tentativo sistematico di calpestare l’anima”.

Secondo Herzog “la sua storia deve essere raccontata affinché tutti ricordino ciò che abbiamo attraversato noi come popolo e gli ostaggi. Romi, rendiamo omaggio al tuo coraggio”.