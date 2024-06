Finma ordina il fallimento di FlowBank, giovane banca ginevrina

(Keystone-ATS) La Finma ordina il fallimento di FlowBank, giovane banca ginevrina attiva da soli quattro anni specializzata nelle operazione di trading online.

La società non dispone più di fondi propri sufficienti per l’esercizio della sua attività quale banca, afferma l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

“Le esigenze relative ai fondi propri minimi, che devono essere costantemente soddisfatte, sono violate in modo significativo e grave”, ha indicato stamane la Finma. FlowBank e i suoi organi non sono stati in grado di adottare, entro il termine impartito, misure sostenibili per adempiere nuovamente alle prescrizioni. Sussiste inoltre il fondato timore che attualmente la banca sia sovraindebitata.

Poiché al momento non si intravede alcuna prospettiva di risanamento, secondo i funzionari bernesi la banca deve essere liquidata in via fallimentare. È stato nominato uno studio legale per l’esecuzione della procedura.

La Finma aveva già avviato nell’ottobre 2021 un procedimento di applicazione del diritto (l’autorità usa il termine inglese di enforcement), ravvisando carenze gravi in materia di vigilanza. Un secondo passo dello stesso tipo era scattato nel giugno 2023: dall’inchiesta è emerso che l’azienda ha avviato numerose relazioni d’affari che comportano rischi ed effettuato transazioni di volume cospicuo senza aver chiarito in maniera adeguata i retroscena.

Alla luce delle irregolarità ritenute gravi, della duratura violazione delle normative nonché dell’incapacità della ditta di ripristinare la situazione conforme alle regole l’8 marzo 2024 la Finma aveva disposto la revoca dell’autorizzazione bancaria, una decisione non ancora passata in giudicato perché il dossier è pendente davanti al Tribunale amministrativo federale.

Pochi giorni or sono il consiglio di amministrazione di FlowBank ha approvato la chiusura annuale 2023: la Finma ha così constatato che la situazione finanziaria è di gran lunga più critica rispetto a quanto da essa originariamente comunicato. Da qui l’intervento diretto, con l’ordine di fallimento.

In una prima fase il liquidatore provvederà a rimborsare rapidamente gli averi della clientela fino a 100’000 franchi. Stando ai calcoli attuali i depositi privilegiati possono essere rimborsati integralmente attingendo ai fondi disponibili della banca: di conseguenza presumibilmente non sarà necessario avvalersi della garanzia dei depositi bancari svizzeri. Inoltre i depositi in titoli dei clienti verranno scorporati e restituiti.

FlowBank ha sede principale a Ginevra, nonché filiali a Londra e alle Bahamas. La banca presenta un totale di bilancio di circa 680 milioni di franchi, gestisce più di 22’000 conti della clientela e conta circa 140 dipendenti.