Francia: Glucksmann con il “Fronte popolare” della sinistra

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Raphael Glucksmann, che alle elezioni europee in Francia ha rilanciato il Partito socialista con il suo movimento Place Publique arrivando terzo dietro l’estrema destra di Marine Le Pen e Renaissance di Emmanuel Macron, sostiene “l’unione della sinistra”.

“Per me – ha detto stamattina ai microfoni di France Inter – l’unica cosa che conta è che il Rassemblement National (RN) non vinca queste elezioni e non governi questo Paese. L’unico modo di farlo è che ci sia un’unione di sinistra”.

Glucksmann afferma che “Jean-Luc Mélenchon non sarà il candidato premier della sinistra”, che ha bisogno al contrario “di una figura consensuale e non divisiva”.

“Ottenute garanzie su Ucraina e antisemitismo”

Il leader di Place Publique ha spiegato che la sua decisione fa seguito alle garanzie su condizioni come il sostegno all’Ucraina e la condanna dell’antisemitismo “ottenute” dalle forze che fanno parte della coalizione e in particolare da La France Insoumise, i radicali di sinistra di Jean-Luc Mélenchon.

“E’ stata dura, è stato un rapporto di forze ideologico”, ha detto Glucksmann enumerando poi alcune delle condizioni che aveva posto e che sono state soddisfatte: fra queste “un impegno estremamente chiaro sulle forniture di armi all’Ucraina, sulle frontiere dell’Ucraina, sul sostegno irriducibile alla resistenza ucraina, sul sostegno alla costruzione europea. E che gli attacchi del 7 ottobre siano definiti massacri terroristici e chiaramente ‘terroristici’, un impegno chiaro nella lotta contro l’antisemitismo, nella lotta contro lo svilimento del dibattito pubblico”.

“Macron apre strada a estrema destra”

Raphael Glucksmann ha inoltre attaccato Emmanuel Macron per “lo sbaglio enorme” di aver “sprofondato la Francia nel caos” convocando le elezioni legislative anticipate del 30 giugno e del 7 luglio.

“La verità – ha detto Glucksmann ai microfoni di France Inter – è che lui ha aperto la strada del potere, nel nostro paese, all’estrema destra. Questo presidente – ha aggiunto – gioca con le istituzioni come si gioca a poker”.