Georgia: presentata in Parlamento legge contro ‘propaganda Lgbt’

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo l’approvazione della legge sulle influenze straniere, che le opposizioni hanno ribattezzato ‘la legge russa’, il partito di governo in Georgia ha presentato al Parlamento un’altra normativa somigliante a una in vigore in Russia, che vieta la “propaganda Lgbt”.

Lo ha annunciato Kakha Kaladze, l’ex calciatore ora segretario generale del partito Sogno Georgiano, citato dall’agenzia russa Ria Novosti.

Il disegno di legge, intitolato ‘sui valori della famiglia e la protezione dei minori’, prevede appunto di vietare quella che viene considerata “propaganda” in favore del movimento Lgbt, matrimoni omosessuali e cambiamento di genere. È prevista in particolare la proibizione delle operazioni per quest’ultimo processo e di scene in televisione di relazioni intime tra persone dello stesso sesso.

“È importante – ha affermato Kaladze – che la propaganda sia limitata. Ma la libertà di parola e i diritti umani sono protetti nel Paese, senza differenze di religione e di orientamento. I diritti e gli interessi di tutti saranno protetti. I garanti di questo sono il governo della Georgia, la nostra Costituzione e la nostra legislazione”.

L’approvazione e l’entrata in vigore della legge sulle ‘influenze straniere’ sono state accompagnate da grandi manifestazioni di protesta, mentre la Ue ha avvertito che questo passo può ostacolare il processo di integrazione europea di Tbilisi.