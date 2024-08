Giappone, stop a idea soldi a donne Tokyo per unioni in campagna

(Keystone-ATS) Il governo giapponese ha abbandonato un’idea, ampiamente ridicolizzata, che prevedeva di offrire denaro alle donne di Tokyo per indurle a sposare uomini residenti in aree rurali.

I funzionari avevano pensato di offrire 600mila yen (circa 3500 franchi) alle single della capitale che si fossero sposate e trasferite fuori Tokyo nell’ambito degli sforzi per ridurre il divario di genere nelle campagne, hanno riferito i media locali. Alle donne sarebbero stati pagati anche i biglietti ferroviari per partecipare eventi di match-making, ma il ministro di Stato per la rivitalizzazione regionale – Hanako Jimi – ha dichiarato oggi di aver incaricato i funzionari di “rivedere” il piano e ha ribadito che le notizie sull’entità dei pagamenti “non sono vere”.

Questa settimana le fughe di notizie sul piano hanno attirato il disprezzo dei social media, dove i critici l’hanno considerato tipico di un Paese in cui gli uomini dominano la politica e altri settori, più che in qualsiasi altra grande economia industrializzata.

Con l’avanzare dell’età, molte aree rurali della quarta economia mondiale stanno affrontando una crisi di spopolamento, con alcune piccole città che non hanno quasi nessun bambino, o addirittura zero. Un crescente numero di giovani donne, superiore a quello dei giovani uomini, lascia i villaggi nativi per trasferirsi nelle grandi città, soprattutto a Tokyo, che offrono per migliori opportunità di istruzione superiore e lavoro. Più del 40% dei comuni giapponesi “rischiano di scomparire” a causa del previsto calo del numero di donne tra i 20 e i 30 anni, secondo uno studio di un gruppo di esperti del settore privato pubblicato ad aprile.