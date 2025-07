Gli ex direttori scientifici Nasa contro i tagli di Trump

Keystone-SDA

Tutti gli ex direttori scientifici della Nasa ancora in vita hanno firmato una lettera congiunta al Congresso degli Stati Uniti opponendosi ai tagli al budget del 47% chiesti dall'amministrazione Trump per il 2026.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Considerata l’entità dei tagli proposti, le loro conseguenze a lungo termine e la potenziale perdita di conoscenza e ispirazione umana – scrivono – esortiamo all’unanimità il Congresso a respingere i tagli proposti al bilancio della Nasa e chiediamo di preservare la leadership degli Stati Uniti nella scienza spaziale, mantenendo i finanziamenti al livello stabilito per l’anno fiscale 2025”.

I sette firmatari, John Grunsfeld, Alphonso Diaz, Lennard Fisk, Wesley Huntress, Alan Stern, Edward Weiler e Thomas Zurbuchen, sottolineano che i tagli proposti metterebbero fine a decine di missioni attuali e future, danneggerebbero la forza lavoro impedendo di sviluppare nuove conoscenze, sprecherebbero miliardi di dollari investiti finora e costringerebbero a cedere il ruolo di leader nella scienza spaziale alla Cina e ad altre nazioni.

“L’aspetto economico dei tagli proposti ignora una verità fondamentale”, affermano gli ex direttori dell’agenzia spaziale americana: “Gli investimenti nella scienza della Nasa sono stati e sono un potente motore dell’economia e della leadership tecnologica degli Stati Uniti”, dicono, portando come esempi i rover costruiti per Marte, i telescopi spaziali Hubble e James Webb e la sonda solare Parker.

“Queste attività portano inevitabilmente a nuove tecnologie, algoritmi e materiali avanzati, migliorando al contempo l’esperienza e le conoscenze degli ingegneri della Nasa. I tagli – concludono i firmatari – priveranno la nazione di questo motore unico di innovazione”.

La lettera è solo l’ultimo capitolo della protesta già in corso contro i tagli chiesti ai programmi scientifici, che appaiono però in contrasto con i fondi appena stanziati tramite il ‘Big Beautiful Bill’: la legge ha assegnato quasi 10mila miliardi di dollari al programma Artemis per riportare gli astronauti sulla Luna.