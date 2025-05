GR: Barbara Janom Steiner è la nuova presidente del CdA di Repower

Keystone-SDA

Repower ha una nuova presidente del Consiglio di Amministrazione. L'ex Consigliera di Stato e presidente del Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera (BNS), Barbara Janom Steiner, è stata eletta oggi all'assemblea dei delegati a Disentis.

(Keystone-ATS) Con vigore, rispetto e motivazione, così vuole intraprendere la sua nuova funzione, in un’azienda che conosce già dal 2023, quando è entrata a far parte del CdA. Subentra a Monika Krüsi, per sette anni alla testa dell’organo strategico di Repower.

Un tocco grigionese in più

A inizio anno i tre azionisti di maggioranza, ovvero l’azienda elettrica del Canton Zurigo EKZ, il fondo di UBS CEIS 3/UBS-CEIS 2 e il Cantone dei Grigioni, hanno deciso di rafforzare il radicamento di Repower nei Grigioni. Per questo si è cercato un profilo che conoscesse bene il contesto cantonale. “Sono nata in Engadina e ho speso la maggior parte della mia vita in questo Cantone”, ha detto Janom Steiner all’agenzia Keystone-ATS. Ma ad essere interessante è anche il bagaglio di esperienze della 62enne di Scuol. “Durante gli anni passati in Governo ho avuto l’opportunità di conoscere bene il Cantone, i vari processi politici e ho creato una forte rete di contatti nei Grigioni. E ciò può essere un vantaggio in vista della revisione delle centrali idroelettriche”, ha continuato Janom Steiner.

La Consigliera di Stato Carmelia Maissen, presente oggi all’assemblea a Disentis, ha definito l’elezione di Janom Steiner un’opportunità per i Grigioni, aggiungendo che “avere una persona che conosce molto bene il Cantone, tutte le valli e ha un legame con i comuni è molto importante”.

La neopresidente non sarà l’unica grigionese all’interno del CdA, composto da sette membri. Giovanni Jochum, podestà di Poschiavo e granconsigliere, fa parte dell’organo dal 2023 e oggi è stato riconfermato. Gian Andri Diem, fondatore e coproprietario di una ditta specializzata in impianti fotovoltaici pieghevoli a Zizers, è stato oggi eletto come nuovo membro.

Nessun conflitto di interessi

Janom Steiner da dieci anni è anche presidente del Consiglio di banca della BNS. La neopresidente esclude qualsiasi conflitto di interessi con il suo nuovo ruolo e quello all’interno della BNS. “Nel Consiglio di banca non abbiamo alcuna conoscenza preliminare delle transazioni monetarie e valutarie”, ha assicurato.