GR: Coira commemora il creatore di Alien Giger

3 minuti

(Keystone-ATS) La città di Coira e il Museo d’arte dei Grigioni onorano il creatore di “Alien” con il “HR-Giger-Jahr 2024”. In occasione del decimo anniversario della sua scomparsa sono in programma mostre, visite alla città ed eventi.

Gli eventi nel capoluogo grigionese inizieranno il 3 maggio al Museo d’arte dei Grigioni con la presentazione del libro “HR Giger – I primi anni”. L’opera si basa su una scoperta casuale nella soffitta dell’ex casa di villeggiatura della famiglia Giger a Flims (GR).

Nell’estate 2016 sono state trovate fotografie inedite di Hans Rudolf Giger. Esse documentano la sua vita dalla nascita all’età adulta e il suo trasferimento da Coira a Zurigo. Il libro, con immagini e numerosi aneddoti, colma una lacuna nella biografia dell’artista. In un capitolo a parte, 42 persone della vecchia cerchia di amici di Giger a Coira si esprimono sull’artista.

Tre mostre a Coira

Per commemorare il famoso “figlio creativo”, la città di Coira ha organizzato tre mostre. Dal 16 maggio all’11 agosto, la Galleria cittadina ospiterà la mostra “HR Giger e la città di Coira”, con opere originali provenienti dalle collezioni del Museo d’arte dei Grigioni e della città.

Sempre nella Galleria cittadina, la mostra “Zodiak – I 12 segni zodiacali creati dall’artista” potrà essere visitata dal 12 al 29 settembre. Saranno esposti i componenti della Fontana dello Zodiaco progettata da Giger, che ora si trova nel suo giardino ma che in futuro sarà eretta a Coira.

L’anno dedicato a Giger si concluderà con un’esposizione al Museo d’arte dei Grigioni. Saranno messe in mostra fotografie inedite incentrate sulla giovinezza dell’artista e oggetti della sua infanzia. La mostra si terrà dal 13 settembre al 24 novembre.

In vista del decimo anniversario della sua morte, l’interesse per l’opera di Giger è in forte crescita tra i suoi ammiratori e nelle gallerie all’estero. Una delle sue più grandi mostre in Europa si è tenuta la scorsa estate e in autunno nel Castello di Hluboká, nella Repubblica Ceca, ed è stata visitata da 35’000 persone. Quest’anno le mostre sulle opere di Giger non sono state organizzate solo a Coira, ma anche in molte altre città del mondo.

L’artista degli effetti speciali nel cinema

Dopo il successo del film cult “Alien” nel 1979, Giger è stato spesso percepito solo come “l’artista degli effetti speciali nel cinema”. Per tutta la sua vita artistica, Hans Rudolf “Ruedi” Giger, nato a Coira nel 1940, ha sofferto per il fatto di non essere tenuto in grande considerazione dalla scena artistica, né nella sua città natale, né a Zurigo, dove viveva.

Solo dieci anni dopo la sua fatale caduta dalle scale, il 12 maggio 2014, il maestro del surrealismo ha cominciato a essere considerato nella sua arte. Un anno dopo, nel 2015, gli è stata intitolata una piazza del centro storico di Coira grazie all’impegno dell’associazione Pro HR Giger.

Nel 2021, il fondo della storica fontana Storchenbrunnen, nella piazza a lui dedicata, è stato rivestito con pannelli di alluminio disegnati da Giger con il noto “motivo biomeccanico”.