GR: Premio Wakker 2025, le idee per valorizzarlo non mancano

Keystone-SDA

Il Comune di Poschiavo (GR) inizia i festeggiamenti per il Premio Wakker 2025 conferito da Patrimonio Svizzero. Lo fa inaugurando la mostra fotografica "Poschiavo com'era. Lo sviluppo vivace di un borgo di montagna", che rimarrà aperta fino al 20 settembre.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Le foto sono suddivise in otto temi principali che ripercorrono gli argomenti che hanno portato Patrimonio svizzero ad assegnare il Premio Wakker al Comune di Poschiavo”, spiega Alessandra Jochum-Siccardi, responsabile operativa dell’associazione iSTORIA, a Keystone-ATS. Per raffigurare lo sviluppo e la cura nella conservazione di Poschiavo sono state selezionate alcune foto dagli archivi fotografici Valposchiavo, che ne contano più di 10’000.

Sui pannelli vengono mostrate fotografie del Passo del Bernina, della Ferrovia retica, dei campi coltivati, delle case storiche. Quasi sempre una versione in bianco e nero risalente al passato e una foto recente. “Con i confronti fotografici risalta come il paese sia rimasto ben conservato in tutti questi anni”, continua Jochum-Siccardi. Un punto che ha fatto colpo anche sulla giuria del Premio Wakker.

Lasciare un segno a lungo termine

Il gruppo di lavoro nominato dal municipio per coordinare gli eventi e le idee legate al Premio Wakker ha già in cantiere altri progetti. “Con i 20’000 franchi conferiti stiamo valutando la possibilità di creare una fondazione per il recupero e il mantenimento di certi immobili”, ha spiegato Nicola Passini a capo del Gruppo di lavoro Premio Wakker 2025, a Keystone-ATS.

Più concreta è invece l’idea di creare un percorso con codici QR per raccontare le particolarità architettoniche del borgo. “Sempre in questo ambito l’anno prossimo vogliamo organizzare dei laboratori con degli architetti rinomati. L’obiettivo è far conoscere il patrimonio architettonico e generare pernottamenti”, continua Passini. Inoltre il gruppo è in contatto con la Ferrovia retica per creare un progetto in combinazione con l’Unesco.

“L’idea di base è far sì che il premio porti un contributo a lunga scadenza”, ha concluso il responsabile del Gruppo di lavoro.

La cerimonia di consegna del Premio Wakker avverrà il 23 agosto durante una festa aperta a tutta la popolazione.