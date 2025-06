GR: rapporto, BCG rappresenta rischio minimo per il Cantone

Una perizia ha attestato che la Banca Cantonale Grigione (BCG) presenta un rischio basso per il Cantone. Nella valutazione in questione sono stati analizzati diversi scenari di stress.

(Keystone-ATS) Il rischio di responsabilità per l’azionista di maggioranza, il Cantone dei Grigioni, rimane complessivamente “molto basso”, scrive la BCG in un comunicato sul “Rapporto sui rischi e sulla responsabilità 2025” pubblicato oggi dalla società di revisione Ernst & Young AG (EY). Nell’ambito dell’analisi dei rischi, sono stati presi in considerazione diversi scenari di stress, tra cui una “crisi del turismo”, una “perdita di attrattiva della piazza economica” nonché uno scenario di base aggravato con ulteriori perdite nelle attività commerciali extracantonali. Gli scenari si basano su ipotesi relative alla probabilità di default (tasso di insolvenza) e al calo dei valori immobiliari.

Gli esperti ipotizzano che in tal caso la banca ricorrerebbe a rettifiche di valore e ad accantonamenti, per cui “un effettivo caso di responsabilità” del Cantone è molto improbabile. Con una quota di capitale complessivo del 18,9%, “la BCG soddisfa i requisiti relativi ai mezzi propri regolatori e dispone di un’eccedenza di mezzi propri consistente”, prosegue la nota. Tale quota rientra inoltre nella fascia target strategica per il coefficiente di capitale proprio (quota di CET 1), che va dal 17,5 al 22,5%.

Riserva di liquidità della BNS per emergenze

La banca dispone inoltre di un sistema completo di gestione della liquidità ed effettua regolarmente test di stress per essere preparata a potenziali situazioni di crisi. Sta inoltre creando le condizioni per poter ottenere liquidità in futuro attraverso il nuovo dispositivo “Concessione di liquidità a fronte di garanzie ipotecarie” (LFGI). Tale programma è stato creato dalla Banca nazionale svizzera (BNS) per fornire un sostegno mirato alle istituzioni finanziarie solvibili in fasi di mercato difficili e per evitare problemi di liquidità.

Il rapporto sui rischi e sulla responsabilità 2025 è stato redatto da EY, in qualità di società di revisione legale dei conti. Stando alle informazioni fornite, il rapporto rappresenta la prima fase dell’analisi della situazione della BCG, che il governo cantonale ha commissionato nel 2024. I risultati saranno integrati nelle ulteriori valutazioni. L’ultimo rapporto di questo tipo risale al 2021.