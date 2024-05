GR: si scontra con la moto della moglie, centauro ferito sull’A13

(Keystone-ATS) Un centauro austriaco di 44 anni, che questo pomeriggio viaggiava sull’autostrada A13 in territorio di Maienfeld (GR), è rimasto ferito in una collisione avvenuta con la motocicletta guidata dalla moglie 42enne.

Verso le 13.00 il motociclista stava circolando su una due ruote in direzione nord, quando – per motivi che un’inchiesta dovrà stabilire – si è scontrato con la moto della consorte, indica una nota della polizia cantonale grigionese. La collisione ha fatto cadere entrambi. Ad avere la peggio è stato il 44enne, che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale cantonale dei Grigioni, accompagnato dalla moglie.

Per consentire le operazioni di soccorso e i primi accertamenti, il traffico è stato deviato su una sola corsia e si è creata una colonna.