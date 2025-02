Guatemala, già accolti 6.073 migranti espulsi da Usa e Messico

Il Guatemala ha ricevuto un totale di 6.073 migranti, tutti guatemaltechi, espulsi dagli Stati Uniti e dal Messico a bordo di 52 voli dall'inizio del 2025. Lo ha detto il titolare dell'Istituto guatemalteco di migrazione (Igm) Danilo Rivera ai media locali.

(Keystone-ATS) Dagli Usa sono arrivati 47 voli, dieci dei quali militari, e dal Messico cinque. Dei 6.073 guatemaltechi espulsi, 562 sono minorenni, 191 dei quali non accompagnati.

Il governo del Guatemala ha promosso un piano per garantire opportunità per i migranti espulsi e sta preparando la costruzione di uno spazio per la loro assistenza e la registrazione.