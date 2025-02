Holcim: calano fatturato e utile nel 2024, aumenta redditività

Keystone-SDA

Calo delle vendite e dell'utile netto, ma aumento della redditività lo scorso anno per Holcim, il colosso elvetico del cemento. Gli azionisti riceveranno un dividendo di 3,10 franchi per azione, in aumento dell'11%.

1 minuto

(Keystone-ATS) Complessivamente il fatturato è sceso del 2,2% a 26,41 miliardi di franchi, ha annunciato l’azienda in una nota odierna, precisando che sul risultato ha pesato la forza del franco svizzero. In valuta locale, l’attività sarebbe cresciuta dell’1,3%.

In termini di redditività, l’EBIT è aumentato del 6,1% a 5,04 miliardi di franchi, con un margine in miglioramento a quota 19,1% rispetto al 17,6% del 2023. L’utile netto è sceso del 4,4% a 2,92 miliardi di franchi.

La performance è in linea con le aspettative degli analisti interpellati dall’agenzia AWP, ad eccezione dei dati relativi all’utile.