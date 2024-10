Holcim: giù il fatturato, ma migliora redditività

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Ricavi in calo, ma redditività in rialzo. Così, in estrema sintesi, si può riassumere la performance ottenuta nel terzo trimestre del 2024 dal colosso dei materiali da costruzione Holcim. Il gruppo mantiene i suoi obiettivi per l’intero anno.

Fra luglio e settembre il fatturato è sceso del 3% a 7,12 miliardi di franchi, indica oggi in una nota la multinazionale. La forza del franco ha avuto un impatto negativo sul risultato, viene precisato. Su nove mesi, le vendite sono comunque aumentate dell’1,2% a 19,9 miliardi.

Passando alla redditività, nel terzo trimestre l’utile operativo a livello di Ebit è aumentato del 4,6%, raggiungendo quota 1,67 miliardi (da gennaio +11,1% a 3,9 miliardi). Il relativo margine è salito dal 21,8% al 23,5%, un nuovo record. Holcim invece non rivela l’utile netto con cadenza trimestrale.

Complessivamente, Holcim ha deluso leggermente le aspettative in termini di giro d’affari: gli analisti consultati alla vigilia dall’agenzia finanziaria AWP si attendevano in effetti un fatturato di 7,2 miliardi. Per contro, alla voce utile operativo l’azienda ha fatto leggermente meglio delle previsioni formulate dagli addetti ai lavori.

Il gruppo conserva gli obiettivi per l’insieme dell’esercizio, che erano stati rivisti al ribasso a fine luglio. Inoltre, si legge ancora nel comunicato, la prevista quotazione delle attività negli Stati Uniti è in corso e dovrebbe essere completata nella prima metà del 2025.