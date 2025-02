Holcim: la scorporata unità americana si chiamerà Amrize

Keystone-SDA

Avranno il nome Amrize le attività nordamericane di Holcim che saranno scorporate e rese a sé stanti.

(Keystone-ATS) Lo ha indicato oggi il colosso elvetico attivo nel settore del cemento e di altri materiali da costruzione, che per la nuova società prevede anche una doppia quotazione a Wall Street e a Zurigo.

Dallo spin-off nascerà un’azienda indipendente per tutte le soluzioni edilizie, dalle fondamenta al tetto di uno stabile, ha indicato oggi il gruppo. Il nome della nuova entità – spiegano i vertici – deriva da due concetti, “ambition” (ambizione) e “rising” (innalzamento).

“La presentazione del nome Amrize segna un passo importante nel passaggio delle attività nordamericane di Holcim verso una società indipendente”, afferma il presidente del consiglio di amministrazione (Cda) Jan Jenisch, citato in un comunicato. “Questo è un momento entusiasmante per l’edilizia in Nord America, con la modernizzazione in corso delle infrastrutture, il ritorno negli Usa della produzione e l’opportunità di colmare il divario abitativo con le soluzioni edilizie più avanzate”.

La società intende quotare le azioni Amrize – con il simbolo AMRZ – alla borsa di New York, con un’ulteriore quotazione allo SIX Swiss Exchange, il mercato di Zurigo. Il marchio Amrize entrerà in vigore con il completamento dello scorporo, previsto entro la fine del primo semestre 2025, previa approvazione degli azionisti.

Secondo osservatori di mercato citati dall’agenzia Awp la doppia quotazione presenta un vantaggio significativo per gli investitori in fondi: consente infatti di rimanere nella nuova società nordamericana scorporata anche se non sono autorizzati a detenere azioni statunitensi. Altrimenti tali investitori sarebbero costretti ad abbandonare l’entità in questione, con un conseguente calo del corso delle azioni, cosa che potrebbe potenzialmente impedire loro di essere incluse in un importante indice statunitense. D’altro canto vi è però il rischio che una doppia quotazione possa portare a volumi di negoziazione inferiori.

Holcim aveva annunciato nel gennaio 2024 l’intenzione di scorporare le sue attività nordamericane e di quotarle come società indipendente negli Stati Uniti, in un contesto di programmi di investimento multimiliardari del governo di Washington. Si prevede che l’impresa in questione abbia un fatturato di oltre 11 miliardi di dollari (10 miliardi di franchi). La nuova Amrize sarà guidata dall’artefice della scissione, Jan Jenisch, che lascerà la carica di presidente di Cda del gruppo.

Viene così scritto un nuovo capitolo in una storia aziendale già articolata. Nella sua forma attuale il gruppo Holcim è infatti nato nel 2015 dalla fusione fra la svizzera Holcim (in precedenza Holderbank, impresa fondata nel 1912 nell’omonima località argoviese) e la francese Lafarge. Oggi è una realtà con sede a Zugo, presente in tutto il mondo con 63’000 dipendenti e un fatturato che nel 2023 – ultimo dato annuale disponibile – ha raggiunto i 27 miliardi di franchi.