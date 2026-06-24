The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Hotel Bürgenstock ha dovuto cancellare 1200 prenotazioni

salone dell'hotel buergenstock con vista sul lago
Il vertice USA-Iran è stato una sfida organizzativa per l'hotel Bürgenstock. Keystone-SDA

L'Hotel Bürgenstock ha dovuto preparare in meno di 48 ore i colloqui organizzati con breve preavviso tra rappresentanti degli Stati Uniti, dell'Iran, del Qatar e del Pakistan. Lo ha dichiarato il direttore del resort, Chris Franzen, in un'intervista a "CH Media".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) A causa della conferenza sono state cancellate 1200 prenotazioni, per un totale di oltre 2000 ospiti. Particolarmente difficile è stato raggiungere i viaggiatori che erano già in viaggio verso la Svizzera, ha aggiunto Franzen, profondamente dispiaciuto. Un team speciale di circa 20 persone ha organizzato riprenotazioni giorno e notte per tre giorni. I costi sono stati sostenuti dall’hotel.

Stando alle dichiarazioni di Franzen, le circa 380 camere dell’hotel erano completamente occupate durante i colloqui. Sono state distribuite equamente tra le delegazioni di Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan. L’albergo non ha quindi registrato alcuna perdita di entrate. Per quanto riguarda i costi del dispositivo di sicurezza, il Bürgenstock non è stato coinvolto.

Franzen ha tuttavia definito l’organizzazione della conferenza di pace una buona notizia per la regione e per la Svizzera. L’hotel è lieto di dare il proprio contributo.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR