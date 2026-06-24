Hotel Bürgenstock ha dovuto cancellare 1200 prenotazioni

Il vertice USA-Iran è stato una sfida organizzativa per l'hotel Bürgenstock. Keystone-SDA

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L'Hotel Bürgenstock ha dovuto preparare in meno di 48 ore i colloqui organizzati con breve preavviso tra rappresentanti degli Stati Uniti, dell'Iran, del Qatar e del Pakistan. Lo ha dichiarato il direttore del resort, Chris Franzen, in un'intervista a "CH Media".

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(Keystone-ATS) A causa della conferenza sono state cancellate 1200 prenotazioni, per un totale di oltre 2000 ospiti. Particolarmente difficile è stato raggiungere i viaggiatori che erano già in viaggio verso la Svizzera, ha aggiunto Franzen, profondamente dispiaciuto. Un team speciale di circa 20 persone ha organizzato riprenotazioni giorno e notte per tre giorni. I costi sono stati sostenuti dall’hotel.

Stando alle dichiarazioni di Franzen, le circa 380 camere dell’hotel erano completamente occupate durante i colloqui. Sono state distribuite equamente tra le delegazioni di Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan. L’albergo non ha quindi registrato alcuna perdita di entrate. Per quanto riguarda i costi del dispositivo di sicurezza, il Bürgenstock non è stato coinvolto.

Franzen ha tuttavia definito l’organizzazione della conferenza di pace una buona notizia per la regione e per la Svizzera. L’hotel è lieto di dare il proprio contributo.