Il capo dell’esercito Roos difende il patriottismo a Zurigo

Keystone-SDA

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In occasione della festa nazionale a Zurigo il capo dell'esercito Benedikt Roos ha affermato che di tanto in tanto ha quasi la sensazione di doversi scusare per il proprio patriottismo. Ma patriottismo non significa certo che la Svizzera sia migliore delle altre.

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(Keystone-ATS) “Per me il patriottismo significa assumersi la responsabilità della propria patria”, ha affermato il bernese davanti ai circa 1’500 presenti riuniti presso la Stadthausanlage, nei pressi del lungolago di Zurigo. “Per questo non dobbiamo scusarci, anzi.”

La Svizzera non è perfetta, non lo è mai stata. “Discutiamo, litighiamo e votiamo, a Zurigo persino sui soffiatori per le foglie”, ha dichiarato. All’estero la gente si chiederebbe perché votiamo su cose del genere. Ma è proprio per questo che il Paese funziona.

“La Svizzera attaccata ogni giorno”

Il mondo che ci circonda è cambiato, come ben sappiamo. Attualmente la Svizzera viene attaccata ogni giorno, tramite attacchi informatici, disinformazione o spionaggio. “Dobbiamo prepararci ad affrontare queste minacce”. Valori come la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto devono essere protetti. “Questo vale non solo per l’esercito, ma per tutti noi”.

Roos, che per il suo intervento nel caldo di mezzogiorno era arrivato direttamente dalle vacanze, non ha però trasmesso solo serietà militare. Ha anche raccontato una barzelletta sui soldati: “I bernesi sono i migliori soldati. Se un bernese muore sul campo di battaglia, continua a combattere per altri due giorni, finché non se ne accorge”.