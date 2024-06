Il dibattito Trump-Biden durerà 90 minuti, non ammessi appunti

1 minuto

(Keystone-ATS) Il dibattito fra Donald Trump e Joe Biden su Cnn il 27 giugno durerà 90 minuti con due sole interruzioni pubblicitarie.

I microfoni dei due sfidanti saranno accesi solo quando è il loro turno di parlare e i moderatori Jake Tapper e Dana Bush faranno del loro meglio per assicurare un confronto civile.

Lo comunica Cnn, sottolineando che i due candidati non potranno interagire con lo staff delle loro rispettive campagne durante il dibattito e non potranno portare sul podio appunti già scritti. Ai due rivali sarà comunque fornita della carta, una penna e una bottiglietta d’acqua.

Il dibattito si svolgerà senza pubblico e il podio che Trump e Biden occuperanno sarà deciso con il lancio della monetina. Non è escluso che Robert F. Kennedy Jr possa candidarsi e quindi chiedere di essere anche lui al dibattito: per farlo il suo nome dovrà essere sulle schede di stati che gli consentano di conquistare almeno 270 voti elettorali, e ricevere il 15% delle preferenze in almeno quattro sondaggi scelti da Cnn. Se Kennedy Jr dovesse candidarsi non è chiaro se Trump e Biden opteranno per sfilarsi dal dibattito. Nessuno dei due infatti si è impegnato a un confronto a tre.