Alberto Giacometti: “Vorrei fare figure normali, ma non ci riesco”
In questo video d'archivio RSI del 1963 si rende omaggio ad Alberto Giacometti. L'artista grigionese è scomparso 60 anni fa, l'11 gennaio del 1966.
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.