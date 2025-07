L’IA analizza i comportamenti degli animali

RTS

Il programma MammAlps, del Politecnico di Losanna, addestra algoritmi ad analizzare video e suoni di animali del Parco nazionale svizzero per proteggere meglio la fauna selvatica.

2 minuti

Céline Argento, Cécile Guérin, Stéphane Délétroz, RTS Altre lingue: 2 Deutsch de Künstliche Intelligenz soll Verhalten von Wildtieren in den Alpen erkennen Di più Künstliche Intelligenz soll Verhalten von Wildtieren in den Alpen erkennen

Français fr L’intelligence artificielle entraînée à reconnaître le comportement des animaux dans les Alpes originale Di più L’intelligence artificielle entraînée à reconnaître le comportement des animaux dans les Alpes

I ricercatori hanno installato nove fototrappole nel Parco nazionale svizzeroCollegamento esterno, che hanno registrato più di 43 ore di immagini grezze su diverse settimane, indica il Politecnico di LosannaCollegamento esterno (EPFL), e sono poi state elaborate minuziosamente, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale (IA) per rilevare e seguire ogni animale.

L’IA per analizzare il comportamento degli animali (19h30, RTS, 08.07.2025)

Contenuto esterno

LL’EPFL descrive MammAlpsCollegamento esterno come il primo set di dati multimodali, multivista e riccamente annotati sul comportamento della fauna selvatica. Questa nuova risorsa potrebbe rappresentare una svolta nel monitoraggio della fauna e di sforzi di conservazione, secondo l’istituto. L’obiettivo del progetto è infatti di conoscere meglio la fauna selvatica nel suo ambiente per proteggerla meglio.

I dati raccolti vengono elaborati per identificare gli animali, contarli, ma soprattutto per analizzare una ventina di comportamenti, come mangiare, camminare, annusare, grattarsi, fare il bagno e accoppiarsi.

Se i comportamenti più semplici, come il camminare, possono essere identificati con una sola immagine, altri richiedono il collegamento di più sequenze. “Ci sono comportamenti più complessi che necessitano di un contesto spaziale o temporale più ampio, come la caccia o la predazione”, spiega Valentin Gabeff, dottorando presso il Laboratorio di scienza computazionale per l’ambiente e l’osservazione della Terra dell’EPFL (ECEO), ai microfoni di RTSCollegamento esterno.

Contenuto esterno

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative