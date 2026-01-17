“Pataccari” in azione
In questo video d'archivio RSI del 1972 vediamo due persone che cercano di vendere un finto orologio svizzero al giornalista Leandro Manfrini. Smascherati, accettano di farsi intervistare.
