Il Papa, scelto senza meriti, mia missione amore e unità

Keystone-SDA

"Sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore, vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia, camminando con voi sulla via dell'amore di Dio, che ci vuole tutti uniti in un'unica famiglia".

(Keystone-ATS) Così papa Leone XIV nella messa di inizio pontificato, con parole accolte dall’applauso dei fedeli. “Amore e unità: queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù”, ha sottolineato nell’omelia.

“In questi ultimi giorni, abbiamo vissuto un tempo particolarmente intenso. La morte di Papa Francesco ha riempito di tristezza il nostro cuore e, in quelle ore difficili, ci siamo sentiti come quelle folle di cui il Vangelo dice che erano ‘come pecore senza pastore'”. Lo ha detto papa Leone XIV, interrotto dall’applauso della folla, nella messa del suo inizio di pontificato. “Proprio nel giorno di Pasqua, però – ha ricordato nell’omelia -, abbiamo ricevuto la sua ultima benedizione e, nella luce della Risurrezione, abbiamo affrontato questo momento nella certezza che il Signore non abbandona mai il suo popolo, lo raduna quando è disperso e ‘lo custodisce come un pastore il suo gregge'”.

Il Pontefice ha anche ricordato che, “in questo spirito di fede, il Collegio dei Cardinali si è riunito per il Conclave”, e che “arrivando da storie e strade diverse, abbiamo posto nelle mani di Dio il desiderio di eleggere il nuovo successore di Pietro, il Vescovo di Roma, un pastore capace di custodire il ricco patrimonio della fede cristiana e, al contempo, di gettare lo sguardo lontano, per andare incontro alle domande, alle inquietudini e alle sfide di oggi”.

“Accompagnati dalla vostra preghiera, abbiamo avvertito l’opera dello Spirito Santo, che ha saputo accordare i diversi strumenti musicali, facendo vibrare le corde del nostro cuore in un’unica melodia”, ha aggiunto papa Prevost.