Il Presidente della FSCI elogia il Consigliere federale Cassis

Keystone-SDA

Il presidente della Federazione svizzera delle comunità ebraiche (FSCI) elogia il consigliere federale Ignazio Cassis in un'intervista. Sta facendo un "ottimo lavoro", afferma Ralph Friedländer nella "Neue Zürcher Zeitung" di oggi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Si impegna per le Convenzioni di Ginevra, per gli aiuti umanitari a Gaza e per la pace. Molte cose vengono fatte con discrezione e non sono sempre visibili. Cassis si è fatto un’idea della situazione sul campo, il che è importante, ha sottolineato Friedländer aggiungendo che altrimenti c’è il rischio di condannare gli atti senza sapere esattamente cosa sia successo.

Per Friedländer le critiche rivolte a Cassis per non aver condannato pubblicamente le presunte violazioni israeliane del diritto internazionale sono infondate. Il Consigliere federale non ha commentato un caso specifico – l’accusa ai soldati israeliani di aver sparato sui palestinesi in fila per il cibo – perché non disponeva di informazioni affidabili. Ralph Friedländer ha difeso questo approccio, sottolineando che in situazioni di guerra tutte le parti tendono a diffondere storie che non corrispondono ai fatti.

In qualità di ex dipendente di lunga data della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC), il presidente della FSCI descrive la moderazione del Consiglio federale come un atto di forza: “È un approccio ragionevole, perché spesso si ottengono risultati migliori con gli altri Stati quando non li si sfida pubblicamente”, afferma Friedländer.

Critiche pubbliche a Cassis

Il 27 maggio, oltre 100 organizzazioni e personalità – tra cui le ex consigliere federali Micheline Calmy-Rey e Ruth Dreifuss – hanno scritto una lettera aperta per chiedere al consigliere federale Cassis di fare di più per proteggere il diritto internazionale a Gaza. Tra le altre cose, hanno chiesto un cessate il fuoco immediato, il libero accesso agli aiuti umanitari, il rilascio di tutti gli ostaggi e una chiara posizione pubblica della Svizzera sulla situazione a Gaza.