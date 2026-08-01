In 80’000 al brunch in fattoria

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Il brunch in fattoria del 1° agosto continua a riscuotere grande successo. Secondo l'Unione svizzera dei contadini, quest'anno circa 80'000 persone hanno potuto gustare i prodotti regionali e delle fattorie in un'atmosfera speciale.

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(Keystone-ATS) Circa 283 famiglie contadine hanno aperto le porte delle loro fattorie in occasione della festa nazionale, indica in una nota l’Unione dei contadini. L’evento vive degli scambi tra le persone e degli incontri tra le famiglie contadine e la popolazione, ha dichiarato Andrea Camadini, responsabile del progetto presso l’Unione dei contadini.

Tra gli ospiti figuravano anche quest’anno diversi membri del Consiglio federale. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha partecipato al brunch a Hildisrieden (LU), la ministra dell’Interno Elisabeth Baume-Schneider a Boécourt (JU), il ministro della Giustizia Beat Jans a Biembach (BE) nell’Emmental e il ministro degli Esteri Ignazio Cassis a Düdingen (FR).