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In Venezuela donna estratta viva dopo quasi 36 ore

Keystone-SDA

Una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a La Guaira dopo quasi 36 ore dalle due scosse di terremoto che hanno sconvolto il Venezuela.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Quando è iniziato il terremoto, mi sono aggrappata con tutte le mie forze allo stipite della porta così forte che mi sono rotta un dito”, racconta in un video trasmesso dalla Bbc.

Rivolgendosi alla telecamera pochi istanti dopo il suo salvataggio, e ancora su una barella, ha raccontato di essersi aggrappata allo stipite della porta “finché tutti i piani non sono crollati”.

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