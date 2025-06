Incontro di Trump sull’Iran nella Situation Room

Keystone-SDA

In nottata si è svolto un incontro tra Donald Trump e i principali membri del suo governo nella Situation Room sull'Iran. Secondo i media, il presidente americano ha rivisto i piani di attacco all'Iran, ma al momento rimanda la decisione.

(Keystone-ATS) Trump vuole evitare che gli Stati Uniti restino implicati in una guerra più ampia in Medio Oriente e all’interno dell’amministrazione americana è in corso un dibattito su come consentire agli Usa di attaccare i suoi bersagli in Iran senza restare coinvolti in un conflitto. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali per il presidente americano è imperativo evitare un prolungamento del conflitto.

Pur essendo ricettivo delle spiegazioni di coloro che spingono per un intervento Usa, Trump è preoccupato dalla possibilità di restare coinvolto in una guerra straniera di quelle che si è impegnato a evitare. Nel fine settimana alcuni alleati americani sono stati messi a conoscenza del fatto che l’amministrazione Trump voleva attendere di vedere cosa Israele era in grado di fare nella prima settimana di combattimenti prima di decidere.