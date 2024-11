Iran: Pezeshkian all’AIEA, non costruiremo mai la bomba atomica

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che l'Iran non costruirà mai la bomba atomica, in base alla fatwa espressa nel 2003 dalla Guida suprema Ali Khamenei che ha proibito la produzione e l'uso di armi di distruzione di massa, tra cui quelle nucleari.

(Keystone-ATS) “Come abbiamo affermato molte volte, sulla base dell’esplicita fatwa della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, non abbiamo cercato e non cercheremo di costruire armi nucleari in alcun modo”, ha detto Pezeshkian durante un incontro con il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) Rafael Grossi a Teheran, riferisce ISNA.

“Ciò che la Repubblica islamica dell’Iran cerca nella tecnologia nucleare è esattamente in conformità con i quadri giuridici e i permessi dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica”, ha detto Pezeshkian durante l’incontro con Grossi, aggiungendo che l’Iran si dichiara pronto a cooperare e a trovare posizioni convergenti con l’AIEA.

Parlando dell’accordo sul nucleare iraniano trovato nel 2015, noto come JCPOA, Pezeshkian ha dichiarato che gli USA e i paesi europei non hanno rispettato le promesse e ha sottolineato il ritiro unilaterale di Washington dal patto, deciso dall’allora presidente Donald Trump nel 2018, affermando che questa scelta ha reso impossibile per l’Iran “proseguire su questa strada”, nonostante avesse mantenuto tutti gli obblighi dell’accordo.