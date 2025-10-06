Jérémy Desbraux cuoco dell’anno Gault & Millau

Keystone-SDA

Il "Cuoco dell'anno 2026" della guida gastronomica Gault & Millau viene dalla Romandia. L'onore va al 39enne Jérémy Desbraux della "Maison Wenger" di Le Noirmont (JU).

1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta della seconda volta che il premio arriva nella località giurassiana. Nel 1997 Gault & Millau aveva in effetti premiato Georges Wenger, viene ricordato in un comunicato odierno.

Desbraux dà fiducia ai produttori della regione e svolge un lavoro eccellente, si legge nella motivazione della scelta. Il ristorante e l’hotel sono stati ristrutturati con cura. Il lato gastronomico ha ricevuto 18 punti.

Prima di arrivare alla “Maison Wenger”, Desbraux ha lavorato diversi anni per Franck Giovannini al rinomato “Hôtel de Ville” di Crissier (VD).

Quest’anno Gault & Millau ha assegnato sette volte la valutazione massima di 19 punti. Al prestigioso club si è aggiunto Marco Campanella dell'”Eden Roc” di Ascona, che in inverno lavora allo “Tschuggen Grand Hotel” di Arosa (GR). Gli altri sei chef con il punteggio massimo sono Tanja Grandits (Basilea), Peter Knogl (Basilea), Franck Giovannini (Crissier, VD), Andreas Caminada (Fürstenau, GR), Philippe Chevrier (Satigny, GE) e Heiko Nieder (Zurigo).