Kenya, lacrimogeni e feriti in scontri tra dimostranti e polizia

Keystone-SDA

Migliaia di giovani keniani sono scesi in piazza nella capitale Nairobi ed in tutte le principali città del Paese per commemorare le vittime delle proteste dello scorso anno, che causarono più di 60 morti e 300 feriti.

(Keystone-ATS) La polizia a Nairobi ha usato gas lacrimogeni per disperdere la folla diretta verso i palazzi istituzionali ed assembrata fuori dalla centrale di Polizia. Si segnalano una decina di feriti, con scontri in diverse strade della città, copertoni bruciati e scene da guerriglia urbana, come mostrano le televisioni locali nelle loro dirette. In piazza con gli attivisti a Nairobi, anche diversi parlamentari dell’opposizione. La manifestazione dovrebbe terminare con un raduno e preghiere per le vittime, che secondo le organizzazioni per i diritti umani, sono state uccise dalla polizia.