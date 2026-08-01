The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

L’esercito svizzero prolunga la missione antincendio in Corsica

Keystone-SDA

L'esercito svizzero prolunga di altri quattro giorni l'intervento contro gli incendi boschivi in Corsica. Tre elicotteri Super Puma stanno fornendo supporto alle forze francesi impegnate nella lotta ai roghi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I tre elicotteri sono decollati martedì scorso dalla base aerea militare di Locarno e, a partire da mercoledì, stanno fornendo supporto alle forze di intervento locali nella lotta contro focolai d’incendio difficilmente accessibili, indica oggi in una nota il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Il supporto alle operazioni antincendio sul posto sarà fornito fino a giovedì 6 agosto compreso. Il rientro delle forze d’intervento avrà luogo venerdì 7 agosto.

Fino a ieri sera gli elicotteri Super Puma hanno trasportato circa 157 tonnellate di acqua. A bordo dei tre elicotteri si trovano in totale 22 persone, tra cui specialisti antincendio, meccanici e due membri del team di aiuto umanitario della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).

La responsabilità generale dell’intervento spetta all’Aiuto umanitario della Confederazione, aggregata al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). I costi sono coperti mediante i crediti esistenti del DFAE e del DDPS.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR