La strada che divide la Striscia in 2 è arrivata al Mediterraneo

1 minuto

(Keystone-ATS) Una strada che l’esercito israeliano sta costruendo nella Striscia di Gaza, che divide l’enclave palestinese a metà, ha raggiunto la costa del Mediterraneo: è quando emerge da un’analisi delle immagini satellitari condotta dalla Cnn.

Conosciuta come il “Corridoio Netzarim”, la strada fa parte di un piano di sicurezza che permetterà a Israele di controllare il territorio per i mesi e forse per anni a venire, scrive l’emittente Usa sul suo sito citando funzionari israeliani.

Un’immagine satellitare ripresa il 6 marzo rivela che la strada est-ovest, in costruzione da settimane, ora si estende dalla zona di confine tra Gaza e Israele attraverso l’intera Striscia – che è larga circa 6,5 chilometri – dividendo il nord di Gaza (compresa Gaza City) dal sud dell’enclave. Secondo l’analisi della Cnn, circa 2 chilometri comprendono una strada esistente, mentre la parte rimanente è nuova.

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno spiegato alla Cnn che la strada serve per “stabilire (un) punto d’appoggio operativo nell’area” e consentire “il passaggio di forze e attrezzature logistiche”. L’Idf ha aggiunto che la strada esisteva prima della guerra ed era in fase di “rinnovamento” a causa dei veicoli blindati che “la danneggiavano”, ma “non aveva né un inizio né una fine”.