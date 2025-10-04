La zucca più pesante della Svizzera pesa 766 kg

Keystone-SDA

La zucca più pesante della Svizzera pesa 766 kg. È con questo esemplare da record - di varietà spaghetti squash - che oggi a Jona (SG) Florian Isler, agricoltore di Esslingen (ZH), ha vinto il campionato elvetico di pesatura delle zucche.

(Keystone-ATS) Isler aveva già vinto lo scorso anno con un frutto da 727,5 kg. Quest’anno ha conquistato anche il secondo posto con la varietà Atlantic Giant, che pesa 728,5 kg, hanno reso noto gli organizzatori.

Sergio Lima Torres, di Konolfingen (BE), si è classificato terzo con la sua zucca da 485,5 kg. Il campionato svizzero di pesatura delle zucche e degli ortaggi si è svolto per la dodicesima volta.