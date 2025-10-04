The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
La zucca più pesante della Svizzera pesa 766 kg

Keystone-SDA

La zucca più pesante della Svizzera pesa 766 kg. È con questo esemplare da record - di varietà spaghetti squash - che oggi a Jona (SG) Florian Isler, agricoltore di Esslingen (ZH), ha vinto il campionato elvetico di pesatura delle zucche.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Isler aveva già vinto lo scorso anno con un frutto da 727,5 kg. Quest’anno ha conquistato anche il secondo posto con la varietà Atlantic Giant, che pesa 728,5 kg, hanno reso noto gli organizzatori.

Sergio Lima Torres, di Konolfingen (BE), si è classificato terzo con la sua zucca da 485,5 kg. Il campionato svizzero di pesatura delle zucche e degli ortaggi si è svolto per la dodicesima volta.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

