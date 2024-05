Macron, “autorizzare l’Ucraina a colpire in Russia”

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di ritenere che l’Ucraina debba poter essere autorizzata ad attaccare “in Russia” le postazioni da cui viene attaccata.

“Siamo quindi del parere che si debba autorizzare l’attacco a questi luoghi in Russia da cui si spara contro l’Ucraina”, ha detto Macron mostrando una cartina pubblicata dal quotidiano francese “Le Soir”. “Ma – ha avvertito il presidente francese – non vogliamo permettere che vengano colpiti altri obiettivi in Russia”.

“Il territorio ucraino viene attaccato da diversi luoghi, dalla Russia”. Ci sono “luoghi (che) devono essere difesi qui, ad esempio a Kharkiv”, ma al momento “non si possono attaccare i missili provenienti dalla Russia”, ha ricordato il presidente francese.

“Dovrebbe essere possibile colpire questi luoghi in modo circoscritto. E non credo che questo porti una escalation”, ha aggiunto Macron. Il presidente francese ha anche assicurato che “non si colpiranno altri luoghi, né obiettivi civili”.