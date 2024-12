Mangione rischia pena di morte, è nello stesso carcere di Diddy

Keystone-SDA

Luigi Mangione, accusato dell'omicidio dell'amministratore delegato di UnitedHealthCare Brian Thompson, rischia la pena di morte. Una delle accuse federali mosse nei confronti del 26enne comporta infatti la pena capitale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Non è chiaro però se i procuratori la chiederanno. Mangione è apparso in tribunale a New York: seduto accanto al suo legale non ha lasciato trapelare emozioni. Vestito in abiti civili durante l’udienza, Mangione è poi stato trasportato nel carcere federale di New York, lo stesso dove si trova Sean Diddy.