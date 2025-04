Maxi blackout Spagna, ‘da prime indagini guasto, non attacco’

Keystone-SDA

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato di "non escludere nessuna ipotesi" sulle cause del blackout che ha coinvolto la penisola iberica e ha chiesto ai cittadini di prestare attenzione solo alle notizie diffuse attraverso i "canali ufficiali".

3 minuti

(Keystone-ATS) Sánchez, citato da El Pais, ha dichiarato che gli impianti idroelettrici sono ora operativi e si è detto fiducioso che la fornitura verrà ripristinata “presto”, senza tuttavia specificare tempistiche.

Sanchez ha inoltre invitato la popolazione a non fare speculazioni: “Le cause sono ancora in fase di studio. È meglio non fare speculazioni”, ha detto durante il suo intervento dal Palazzo della Moncloa, in cui ha inoltre esortati i cittadini a un uso responsabile dei telefoni cellulari.

Il premier ha ringraziato Francia e Marocco per la solidarietà e la collaborazione che ha consentito il ripristino della fornitura di energia elettrica nelle zone del nord e del sud della Spagna.

Intanto il gestore della rete elettrica spagnola Red Eléctrica afferma che sta ripristinando gradualmente la fornitura di energia alle sottostazioni in diverse aree del Paese. In una nota pubblicata online, ripresa dai media spagnoli, l’azienda ha affermato di stare lavorando con “le autorità e le agenzie competenti” per “consentire gradualmente il ripristino della fornitura di energia elettrica in tutta la penisola”.

In Spagna il blackout è iniziato alle 12.50. L’interruzione ha creato problemi a internet, ma anche agli aeroporti di Madrid e ai treni in gran parte della penisola iberica, così come alla metropolitana.

Il blackout ha avuto ripercussioni anche in Portogallo e in alcuni comuni del sud della Francia. “In questo momento è ancora impossibile predire quando la situazione sarò normalizzata”, ha dichiarato la società elettrica portoghese Ren, sottolineando di aver “mobilitato tutte le risorse”.

“A causa della complessità del fenomeno e la necessità di riequilibrare il flussi di elettricità a livello internazionale, si stima che per una piena normalizzazione della rete elettrica potrebbe essere necessaria fino a una settimana”, si legge in un’altra dichiarazione di Ren ripresa dalla Bbc.

Sembra essere meno grave la situazione sul fronte francese. Secondo il gestore locale, alcune abitazioni “sono state private di alimentazione elettrica per qualche minuto nel paese basco” francese, ma “tutto è stato subito ripristinato”.