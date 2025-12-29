Mosca riapre il teatro di Mariupol a tre anni dalla strage

Keystone-SDA

Il teatro di Mariupol, diventato uno dei simboli più drammatici dell'invasione dell'Ucraina, ha riaperto i battenti sotto il dominio russo dopo un'imponente opera di ristrutturazione. Lo hanno annunciato le autorità di Mosca.

(Keystone-ATS) Domenica si sono tenute una cerimonia speciale e uno spettacolo con artisti di Mariupol e di San Pietroburgo, con la televisione russa che ha trasmesso immagini dell’evento di gala, mostrando la scalinata, le colonne in marmo ricostruite del teatro e un lampadario di cristallo da 2,5 tonnellate appeso nell’auditorium.

Le immagini patinate sembrano smentire quanto affermato nei giorni scorsi dalle autorità ucraine in esilio, secondo cui la riapertura era stata rimandata alla primavera 2026. E vogliono cancellare uno degli episodi più gravi dei primi mesi della guerra: nel marzo 2022, i russi bombardarono il teatro nonostante la scritta “BAMBINI” dipinta a caratteri cubitali nella piazza antistante. È stato confermato che almeno una dozzina di persone sono morte nel raid, ma il numero reale è probabilmente molto più alto. La Russia non ha mai riconosciuto l’attacco, parlando invece di un’esplosione dall’interno.

L’assedio

A Mariupol, il brutale assedio russo del 2022 è durato quasi tre mesi e ha provocato migliaia di morti: 8.000 secondo Human Rights Watch e 22.000 secondo il consiglio comunale ucraino in esilio della città. La città sul Mar d’Azov fu devastata e circa 300.000 dei 540.000 abitanti prima del conflitto fuggirono.

Da allora, la Russia ha cercato di trasformare Mariupol in un nuovo simbolo di prosperità nelle zone dell’Ucraina sotto il suo controllo. È con questo obiettivo che “il Teatro Drammatico di Mariupol ha riaperto le porte al pubblico” dopo tre anni di lavori di ristrutturazione, ha annunciato Denis Pushilin, leader filorusso nella regione di Donetsk che ospita la città.

Per la ricostruzione, la città di San Pietroburgo ha contribuito in modo significativo, inviando operai e architetti a Mariupol, secondo il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov. Presente tra i 500 spettatori di domenica, Beglov ha definito il progetto di ricostruzione “una questione d’onore”.