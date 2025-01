Muri (BE): incidente con morto sull’A6

Keystone-SDA

Grave incidente ieri verso le 23.30 sull'autostrada A6 in territorio di Muri bei Bern: stando a una nota odierna della polizia bernese, un automobilista diretto a Thun si è scontrato con un'altra vettura, procurandosi gravissime ferite. L'uomo è morto sul posto.

(Keystone-ATS) Per ragioni ancora ignote, le due automobili si sono scontrate prendendo fuoco. Mentre un primo conducente è deceduto sul posto, l’altro invece è rimasto illeso. Per permettere i rilievi del caso e lo sgombero delle due automobili, l’autostrada è rimasta sbarrata al traffico nelle due direzioni per cinque ore. Per gli automobilisti è stata predisposta una deviazione, precisa la nota delle autorità cantonali.