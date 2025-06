Nestlé: presidente Cda Paul Bulcke lascia nell’aprile 2026

Keystone-SDA

Il presidente del Consiglio d'amministrazione (Cda) di Nestlé Paul Bulcke non si ripresenterà in occasione dell'assemblea generale degli azionisti del 16 aprile 2026. Come suo successore viene proposto l'attuale vice Pablo Isla, comunica il colosso alimentare vodese.

(Keystone-ATS) Bulcke guida l’organo di sorveglianza, di cui avrà fatto parte per 14 anni, dal 2017. In precedenza il belga è stato presidente della direzione (Ceo) per quasi nove anni. È entrato nel gruppo nel 1979.

Isla, ex Ceo e presidente del Cda del colosso spagnolo della moda Inditex, è membro del Consiglio di amministrazione di Nestlé dal 2018.