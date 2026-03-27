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Nestlé perde 12 tonnellate di Kit Kat a causa di un furto

Keystone-SDA

Una spedizione con circa 12 tonnellate di Kit Kat, ossia oltre 400'000 barrette di cioccolato, è stata rubata la scorsa settimana in Europa durante il trasporto tra gli stabilimenti di produzione e distribuzione.

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(Keystone-ATS) Lo ha annunciato in serata Nestlé, proprietaria del celebre snack. Partita dall’Italia centrale, la merce avrebbe dovuto essere smistata in tutto il continente lungo un percorso di 1250-1350 chilometri, che doveva concludersi in Polonia. Invece, il veicolo e il suo carico si sono volatilizzati e risultano tuttora dispersi.

Indagini sono in corso in stretta collaborazione con le autorità locali e i partner della catena di approvvigionamento, si indica in una nota. “Pur apprezzando il gusto eccezionale dei criminali, resta il fatto che il furto di merci è un problema crescente per le aziende di tutte le dimensioni”, ha affermato con un tocco di ironia un portavoce, citato nel comunicato.

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