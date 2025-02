Novartis rileva Anthos Therapeutics per un miliardo di dollari

Keystone-SDA

Novartis ha acquisito l'azienda statunitense Anthos Therapeutics per poco meno di un miliardo di dollari. Il gigante farmaceutico basilese ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con il gruppo biofarmaceutico privato che ha sede nel Massachusset.

(Keystone-ATS) L’acquisizione consente a Novartis di accedere ad abelacimab, un farmaco in fase avanzata di sviluppo per la prevenzione di ictus ed embolie sistemiche in pazienti con disturbi del ritmo cardiaco. Secondo Novartis, la transazione dovrebbe essere finalizzata nella prima metà del 2025.

Stando ai termini dell’accordo, Novartis effettuerà un pagamento anticipato di 925 milioni di euro alla chiusura della transazione. Potenziali pagamenti aggiuntivi, fino a 2,15 miliardi di dollari, potrebbero essere effettuati in seguito al raggiungimento di determinati traguardi normativi e di vendita.

Anthos Therapeutic è il risultato di una collaborazione avviata nel 2019 tra Novartis e Blackstone Life Science, finalizzata a far avanzare lo sviluppo di abelacimab attraverso le varie fasi cliniche, su licenza di Novartis.