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Oltre 100’000 alla parata del Pride di Amburgo

Keystone-SDA

Oltre 100'000 persone stanno sfilando oggi per le strade di Amburgo, nel nord della Germania, una settimana dopo l'attentato compiuto da un giovane islamista a Berlino durante una manifestazione simile, che ha causato un morto e una trentina di feriti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Persone di tutte le età, membri della comunità LGBTIQ+ e sostenitori hanno sventolato bandiere arcobaleno, a piedi e a bordo di carri allegorici. Alcuni tenevano cartelli con lo slogan “Solidarietà tra le persone LGBTIQ+, per un futuro senza paura”.

A causa dell’attentato avvenuto sabato scorso nella capitale tedesca, la polizia ha raddoppiato il numero degli agenti rispetto alla parata del Pride di Amburgo dello scorso anno. Il sospettato dell’attacco, un giovane tedesco di origini libanesi di 21 anni, islamista radicalizzato, è stato ucciso domenica sera dalla polizia di Berlino.

Gli organizzatori della marcia hanno annunciato di attendere circa 250’000 partecipanti e hanno invitato tutta la città a prendervi parte.

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