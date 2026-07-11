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Oltre 4’300 le vittime del doppio terremoto in Venezuela

Keystone-SDA

Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno è stato rivisto al rialzo e ora supera le 4'300 unità, ha annunciato sabato il presidente dell'Assemblea Nazionale, Jorge Rodríguez.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Il numero di venezuelani deceduti a causa diretta dei terribili terremoti del 24 giugno è salito a 4’333”, ha dichiarato Rodríguez in una conferenza stampa. Il bilancio precedente, risalente a venerdì, era di 4’118 vittime.

Il bilancio è stato rivisto al rialzo dopo il ritrovamento di altri 215 corpi, ha precisato Rodríguez. Secondo le autorità venezuelane, dal 24 giugno il numero dei feriti ha invece superato quota 16’000. La devastazione di infrastrutture, servizi e abitazioni ha lasciato migliaia di famiglie in condizioni precarie, mentre si intensificano gli sforzi per ampliare la rete di assistenza e ricostruzione.

La Guaira, la regione costiera più colpita dal terremoto, presenta la maggiore concentrazione di danni e le operazioni di soccorso proseguono. Nel frattempo, il vicepresidente per gli Affari sociali e ministro dell’Istruzione, Héctor Rodríguez, ha annunciato tramite il suo canale Telegram che il numero di accampamenti temporanei per gli sfollati è salito a 94, rispetto agli 89 dei giorni precedenti.

Questi centri provvisori ospitano attualmente 18’437 persone, di cui 6’133 in 40 accampamenti a Caracas, 10’981 in 28 accampamenti a La Guaira e 1’323 in 26 strutture nello stato di Miranda. Il funzionario chavista ha spiegato che sei dei campi profughi di La Guaira saranno ampliati, vista la gravità dell’emergenza umanitaria.

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