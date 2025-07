Paura per Gascoigne, ricoverato in ospedale

Keystone-SDA

Nuovi problemi di salute per Paul Gascoigne. Secondo quanto rivela il quotidiano inglese The Sun, l'ex calciatore, 58 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver avuto un collasso nella sua casa di Poole, nel Dorset.

1 minuto

(Keystone-ATS) A trovarlo privo di sensi un amico, che gli fa da assistente, venerdì scorso. Noto da sempre per la sua vita sregolata e la sua personalità sopra le righe, Gascoigne, che ha giocato anche in Italia con la maglia della Lazio, negli ultimi anni ha lottato con problemi di salute seri, droga e alcol.

Avrebbe già lasciato il reparto di terapia intensiva, ma dovrà comunque restare in ospedale diversi giorni. Le sue condizioni sono definite stabili.

“Paul è ricoverato in ospedale, che è il posto migliore possibile per lui in questo momento – le parole dell’amico Steve Foster -. ‘Gazza’ desidera ringraziare tutti per il supporto ricevuto finora da tanti vecchi amici che gli augurano il meglio e desiderano che si riprenda al meglio”.