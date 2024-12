Politecnici federali: tasse triplicate per stranieri dal 2025

Keystone-SDA

Le tasse universitarie dei Politecnici federali di Zurigo (ETH-Z) e di Losanna (EPFL) lieviteranno per gli studenti stranieri: a partire dal semestre autunnale del 2025 essi dovranno infatti sborsare 2190 franchi al semestre invece di 730 come finora.

(Keystone-ATS) È quanto comunicato dal Consiglio dei PF (i Politecnici federali) in una nota odierna. L’aumento delle tasse, che corrisponde esattamente a una triplicazione, non sarà applicato agli universitari che sono già iscritti in uno dei due atenei e potranno terminare il loro percorso di studi di bachelor o master continuando a pagare la stessa somma semestrale.

L’aumento è stato stabilito in seguito a un programma di risparmi formulato dal Governo che prevede di stanziare meno fondi a favore dei Politecnici, i quali dovranno quindi aumentare le loro entrate. Al momento, nelle sedi di Zurigo e Losanna sono iscritti rispettivamente il 40 e il 60 per cento di studenti stranieri.

A settembre il Parlamento aveva deciso che gli studenti stranieri dei Politecnici federali dovranno pagare tasse più elevate. Nonostante le rette rimarranno comunque basse rispetto agli standard internazionali, la decisione ha suscitato polemiche. Ad esempio, il mese scorso l’Unione svizzera degli e delle Universitari-e (USU) aveva chiesto al Consiglio federale di impegnarsi a garantire la parità di trattamento per tutti gli studenti nei negoziati con l’UE, auspicata anche da Bruxelles.