Posta: prezzi più elevati, giro d’affari in aumento

Secondo PostCom, gli aumenti di prezzo in tutti i segmenti di prodotto hanno contributo a tali risultati positivi. Keystone-SDA

Nel 2024 la Posta svizzera ha registrato uno dei più alti tassi di crescita del fatturato, grazie soprattutto all'aumento dei prezzi. Per contro, i volumi di lettere, giornali e riviste inviati hanno continuato a diminuire.

(Keystone-ATS) l giro d’affari complessivo del mercato postale si è attestato a circa 4,3 miliardi di franchi, ha indicato oggi la Commissione federale delle poste (PostCom), con un aumento del 3,6% rispetto all’anno precedente. Per la prima volta da due anni a questa parte, il settore ha registrato una crescita del fatturato. Tuttavia i risultati non hanno ancora raggiunto il culmine dell’anno pandemico 2021.

Secondo PostCom, gli aumenti di prezzo in tutti i segmenti di prodotto hanno contributo a tali risultati positivi, poiché nel contempo il volume degli invii spediti è diminuito del 4,6%, attestandosi a circa 2,6 miliardi. Solo il corriere, gli espressi e i pacchi hanno registrato una crescita moderata. Il volume di lettere, giornali e riviste inviate ha continuato a diminuire.

Alla fine del 2024, in Svizzera si contavano 765 uffici postali e 1’230 agenzie. Il numero di punti di accesso serviti è quindi diminuito di altre 11 unità lo scorso anno.

Più ricavi nonostante calo lettere

Grazie alla forte domanda nel segmento dei pacchi, dal 2020 i ricavi del settore sono aumentati in media dello 0,8% all’anno, ha precisato PostCom. Nello stesso periodo, i volumi sono diminuiti in media del 4% all’anno.

Nel 2024 il fatturato complessivo del mercato delle lettere è stato di 1,5 miliardi di franchi, per un volume totale di 1,6 miliardi di invii. Rispetto all’anno precedente, ciò rappresenta un aumento dei ricavi del 2,8%, secondo PostCom. Questo incremento è dovuto principalmente all’aumento dei prezzi, poiché nello stesso periodo il numero di lettere spedite è diminuito del 6,4%. La tendenza al ribasso degli anni precedenti si è accentuata nel segmento delle lettere nazionali.

Requisiti soddisfatti

La Posta è riuscita a soddisfare gli obiettivi di puntualità fissati da PostCom sia per le lettere che per i pacchi: oltre il 97% di tutte le lettere ha infatti rispettato i tempi di consegna. Per quanto riguarda i pacchi il 96% ha rispettato tali tempi. Quanto ai giornali in abbonamento, la Posta ha raggiunto un tasso di consegna annuale del 97,8% su tutto il territorio nazionale.

Per contro, il numero di zone con servizio di consegna a domicilio è salito a 1911 alla fine del 2024, con un aumento di 13 zone rispetto all’anno precedente, sempre secondo la Commissione federale delle poste. Questo incremento è dovuto alla chiusura delle agenzie postali, con l’introduzione di un servizio di consegna a domicilio come soluzione sostitutiva.

Anche il numero di famiglie in Svizzera che ricevono un servizio di consegna a domicilio è aumentato, raggiungendo le 517’286 unità, pari all’11,2% di tutte le famiglie a livello nazionale.

Accessibilità: obiettivo superato

L’accessibilità della Posta ha superato l’obiettivo del 90% in tutti i cantoni. A livello nazionale, il tasso annuale è stato del 96,7%. Come nell’anno precedente, i cantoni di Basilea Città, Ginevra e Zurigo hanno registrato il tasso di accessibilità più elevato. Quello più basso è stato rilevato nei cantoni di Friburgo, Berna e Uri.

A medio termine, il finanziamento del servizio universale da parte della Posta è garantito. A lungo termine, l’azienda potrà garantirlo solo se sarà in grado di mantenere la propria redditività. In futuro, la Svizzera non avrà altra scelta se non quella di avviare un dibattito di fondo sull’adeguamento del servizio universale e del suo finanziamento alle nuove condizioni, ha sottolineato ancora PostCom.