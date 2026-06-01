Presidente libano Aoun: ‘affrontiamo feroce aggressione israeliana’

Keystone-SDA

Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato che il suo Paese sta affrontando "una feroce e riprovevole aggressione israeliana", dopo che lo Stato ebraico ha intensificato la sua offensiva contro Hezbollah con la conquista del castello medievale di Beaufort.

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(Keystone-ATS) Aoun ha condannato l’offensiva israeliana in un post su X e si è impegnato a “lavorare per porre fine alle sofferenze del popolo libanese, e in particolare delle persone nel sud”. Oggi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione di emergenza sul Libano, dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la conquista del castello ha segnato una “svolta” nei combattimenti.